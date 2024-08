Isis Valverde revela 'culpa' ao não sentir ?amor de mãe? de imediato - Foto: Reprodução

Isis Valverde revela 'culpa' ao não sentir ?amor de mãe? de imediatoFoto: Reprodução

Publicado 27/08/2024 12:00

Isis Valverde participou do programa "Sábia Ignorância", apresentado por Gabriela Prioli no GNT, na última segunda-feira (26), e compartilhou um lado íntimo e sensível de sua jornada como mãe. A atriz revelou que enfrentou a depressão pós-parto e falou sobre as dificuldades que teve para entender o amor maternal nos primeiros meses de vida de seu filho, Rael Valverde.

Durante o bate-papo, a artista foi sincera sobre as dificuldades que enfrentou logo após o nascimento do pequeno. “Com três meses, a minha vida começou a ficar cinza. Chorava do nada, sentada na mesa. Comecei a perceber que tinha alguma coisa muito errada. Foi quando descobri que estava com depressão pós-parto”, iniciou.



Ao recordar o início da depressão pós-parto, a famosa contou que foi um período complicado. “Foi muito delicado para mim, mas eu saí bem. A minha médica me deu um suporte, eu tomei um negocinho natural que deu para eu sair. Tive um contato bem rápido (com o transtorno), mas foi bem forte para mim”, explicou.

A estrela também falou sobre a pressão que sentiu para criar laços com o filho e a culpa por não sentir, de imediato, o amor avassalador de uma mãe. “Você olha para criança e ela nem te olha. Ela chora, faz xixi, aí você pensa: 'amor da [minha] vida? Mas eu não conheço essa pessoa que está aqui. Essa criança, não sei quem é, ela nunca falou comigo'. Fiquei com aquilo guardado dentro da caixinha de culpa", contou.

Porém, com o tempo, a famosa conseguiu criar uma conexão com o filho. "Ele, com oito meses, começou a olhar para mim. Fui à academia de manhã cedo, porque tinha esse momento. Cheguei, subi a escada e nesse dia ele olhou para mim e riu. Ele me reconheceu! E foi ali a primeira conexão e tive a certeza que era a melhor coisa do mundo. E é”, declarou.