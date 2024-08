Xuxa impressiona como Lady Gaga e conquista imprensa internacional - Foto: Blad Meneghel

Publicado 27/08/2024 11:18 | Atualizado 27/08/2024 11:19

Xuxa Meneghel, aos 61 anos, provou mais uma vez por que é um ícone ao interpretar Lady Gaga no "Domingão com Huck". Durante a "Batalha do Lip Sync" com Angélica, de 50 anos, a apresentadora deu um show ao cantar "Born This Way" enquanto voava pelo auditório, deixando tanto o público quanto os colegas de palco boquiabertos.



A performance da Rainha dos Baixinhos chamou atenção não só no Brasil, mas também na Argentina. Durante o noticiário "Mediodía noticias" do Canal 13 de Buenos Aires, a apresentadora principal se mostrou animada ao comentar sobre o show da brasileira, destacando a energia e o carisma da loira.

Ao comentar sobre a apresentação da mãe de Sasha Meneghel, a comunicadora disparou elogios para a famosa. "Xuxa é impressionante", afirmou, resumindo o sentimento de muitos ao ver a artista se reinventar mais uma vez nos palcos.



Além da performance como Lady Gaga, Xuxa ainda deu mais um presente aos fãs ao cantar "Vou de Táxi", sucesso de sua amiga e rival no palco, Angélica. Por sua vez, a esposa de Luciano Huck retribuiu cantando "Lua de Cristal", um dos maiores hits da artista. Juntas, as duas reviveram momentos marcantes de suas carreiras e ainda se uniram para interpretar "Flowers", de Miley Cyrus.