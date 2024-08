Filha 'expõe' reação de Zilu sobre o chá revelação de Graciele Lacerda - Foto: Reprodução

Publicado 27/08/2024 11:56 | Atualizado 27/08/2024 11:56

O chá revelação do primeiro filho de Graciele Lacerda e Zezé Di Camargo, realizado no último domingo (25), gerou polêmica nas redes sociais. Camilla e Wanessa Camargo, filhas do cantor com Zilu, marcaram presença na celebração, o que gerou críticas de alguns internautas. Nas redes sociais, pessoas questionaram a decisão das irmãs de participar do evento, dado o histórico de separação conturbada entre seus pais.



Camilla, que atualmente está no ar na reprise de "Carinha de Anjo", foi rápida ao responder um comentário insinuando que Wanessa não estaria respeitando a mãe: "Quem te disse que ela não respeita? Se minha mãe incentivou que a gente fosse? Vocês falam sem saber as coisas", disparou ela, aparentemente indignada com as insinuações. A resposta surpreendeu muitos, revelando que Zilu apoiou as filhas a comparecerem ao evento do ex-marido.



O chá revelação, que aconteceu no último domingo (25), foi um momento íntimo, com a presença de poucos amigos e familiares. Durante o evento, que teve uma decoração em tons claros e com ursos de pelúcia, foi revelado que o casal espera uma menina, que se chamará Clara. No entanto, a maior surpresa da noite foi o casamento repentino do casal, iniciativa de Zezé, que surpreendeu a todos os presentes, incluindo Graciele.