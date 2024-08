Jojo Todynho muda visual e surge com fios longos - Reprodução / Instagram

Publicado 28/08/2024 14:56 | Atualizado 28/08/2024 16:36

Jojo Todynho está no centro dos holofotes mais uma vez. A influencer foi denunciada pelo Ministério Público do Rio de Janeiro após um suposto episódio de agressão contra uma colega de faculdade, Gabriela dos Santos do Nascimento. O incidente aconteceu durante uma aula na instituição localizada na Taquara, zona oeste do estado, e, segundo fontes, a ex-A Fazenda teria dado um tapa no rosto da estudante!



De acordo com a colunista Fábia Oliveira, do Metrópoles, o caso, que inicialmente pode parecer apenas um desentendimento entre estudantes, tomou proporções maiores com a denúncia por "vias de fato". Assim, trata-se de uma contravenção penal que, embora considerada um crime de menor gravidade, pode resultar em uma pena de prisão para a artista. Inclusive, a situação complicou ainda mais quando a famosa não compareceu à uma audiência marcada.



Ainda segundo a jornalista, a proposta do Ministério Público oferecia a Jojo a chance de encerrar o caso com o pagamento de R$5 mil em cestas básicas ou a prestação de serviços à comunidade. No entanto, a ausência da funkeira na audiência levantou questionamentos sobre sua postura em relação ao problema. Fontes próximas sugerem que ela não está dando muita importância ao processo, o que pode complicar o seu lado perante à Justiça.



Vale destacar que Jojo Todynho cursa Direito na faculdade onde o incidente ocorreu, o que adiciona um toque de ironia à história. Seria essa uma demonstração prática de seus estudos em direito penal ou apenas um episódio isolado que escapou ao controle? O que se sabe é que essa história ainda deve render muito e que a futura advogada terá que lidar com as consequências legais de suas ações.