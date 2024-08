Gracyanne Barbosa tem ganhos com conteúdo adulto penhorados - Foto: Reprodução/ SBT

Gracyanne Barbosa tem ganhos com conteúdo adulto penhorados Foto: Reprodução/ SBT

Publicado 28/08/2024 10:07

Que Gracyanne Barbosa tem faturado alto com sua página de conteúdo adulto, não é novidade para ninguém, mas como nem tudo são flores, a famosa teria visto parte de seus lucros escaparem de suas contas após um imbróglio judicial.

É isso mesmo, caros leitores, parte do dinheiro faturado com a página teria sido penhorado pela Justiça. Conforme noticiado pelo colunista Rogério Gentile, foi determinada a penhora de 50% da remuneração da ex-mulher do cantor Belo. Tudo teria começado quando a influenciadora foi contratada para divulgar uma loja de suplementos alimentares em 2015, e acabou, segundo eles, descumprindo uma cláusula de exclusividade do contrato. A autora da ação não gostou e deu entrada no processo.

Em sua defesa, a musa fitness afirmou que cumpriu todas as suas obrigações “sem cometer qualquer infração” e que a quebra de contrato se deu por culpa da contratante, que não teria feito todos os pagamentos acordados em contrato. No entanto, a justiça condenou a modelo em primeira e em segunda instância, já de maneira definitiva.

Como a dívida não foi quitada em sua totalidade com o valor bloqueado da plataforma de conteúdo adulto, seguindo o jornalista, Gracyanne teve ainda outros valores penhorados até que se quitasse a dívida que gira em torno de R$ 785 mil. Entre eles estão 50% dos ganhos com as empresas Blaze Cassino e Apostas, Growth Supplements Produtos Alimentícios Ltda., Body Health C. A. Esportivos Ltda., Rosa Selvagem, Desejo Lascivo Luxury Lingerie e Transaciona Ltda.