Waguinho CarneiroReprodução / Instagram

Publicado 28/08/2024 08:54 | Atualizado 28/08/2024 09:09

A coluna Daniel Nascimento descobriu um detalhe curioso em um processo movido pelo cantor Waguinho, pai da filha de Solange Gomes. O famoso, que também é pastor e compositor de música gospel mencionou que teria um “esposo” nos autos da ação judicial.

Nos autos, ao qual este colunista que vos escreve teve acesso, foi citado que o cartão utilizado para uma transação estaria em nome do "esposo" do artista, que seria o Sr. Juliano de Bitencourt. Vale lembrar que o ex-Morenos é casado com a pastora Fabíola Bastos.

O processo revela o nome do suposto esposo, que teria feito a compra de passagem aérea no valor de R$2.716,96 de Rio de Janeiro para Florianópolis. No entanto, o voo foi cancelado e, assim, o famoso pediu reembolso.

A coluna imagina que se trate de uma confusão de termos ou de um simples erro na digitação do texto legal. Ou seja, talvez o advogado tenha cometido um “deslize”. Porém não obtivemos resposta ao entrar em contato com a assessoria jurídica do musico. O espaço segue aberto para manifestações.