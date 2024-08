Influenciada Isabel Veloso - Reprodução / Instagram

Influenciada Isabel VelosoReprodução / Instagram

Publicado 27/08/2024 14:29 | Atualizado 27/08/2024 14:32

Isabel Veloso, que compartilha nas redes sociais a sua batalha contra o Linfoma de Hodgkings, diagnosticado em 2021, teria confundido os seguidores sobre seu estado de saúde. De acordo com sua médica, Melina Branco Behne, o quadro clínico da influenciadora é estável, com o tumor pequeno e o crescimento estagnado. A influencer está grávida de seu primeiro filho com Lucas Borba.



A Dra. Melina explicou que, apesar da estabilidade do tumor, o câncer de Isabel não responde mais aos tratamentos convencionais, o que levou à decisão de focar em cuidados paliativos, e por isso é chamado "terminal".

"O tumor está pequeno, com crescimento estagnado, e os sintomas que ela sentia, como dores e falta de ar, estão sob controle. Agora, o que mais incomoda são as ânsias e os vômitos da gestação", detalhou a médica ao Gshow.



A especialista também destacou que Isabel optou por não continuar com as quimioterapias após o retorno da atividade tumoral e os efeitos colaterais severos, como a neuropatia periférica, que lhe causou dores crônicas.



A gravidez de Isabel, mesmo em meio a essa fase delicada, também trouxe uma nova perspectiva para sua vida. "Ela está em acompanhamento paliativo devido ao retorno do tumor e à neuropatia resultante das quimioterapias realizadas. Essa decisão foi tomada para focar na qualidade de vida dela e no bem-estar durante a gravidez", finalizou.