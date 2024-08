Tiago Ramos prova que pagamento para ?amarração? contra família de Neymar é falsa - Foto: Reprodução

Publicado 28/08/2024 16:27 | Atualizado 28/08/2024 16:52

A coluna Daniel Nascimento descobriu com exclusividade que o tempo inocentou Tiago Ramos, o ex-padrasto de Neymar. O influenciador finalmente conseguiu dar um ponto final na polêmica envolvendo suposta tentativa de arruinar a família de Nadine Gonçalves, sua ex-namorada e mãe do jogador de futebol.

Para quem não sabe, em meados do ano passado, o nome do ex-atleta surgiu na imprensa e foi apontado que ele teria pago uma fortuna ao pai de santo Diego de Maria Mulambo em busca de prejudicar Nadine Gonçalves e os seus familiares. O próprio religioso revelou que o famoso teria investido mais de R$ 200 mil para causar uma crise familiar que o aproximasse da ex-parceira.

Após meses de ataques e especulações que teriam afetado a imagem do ex-A Fazenda, o caso teve uma reviravolta. A batalha judicial, conduzida pelos advogados Gil Ortuzal e Brunna Vecchi revelou que o comprovante de transferência bancária apresentado por "Pai Diego", que afirmava ter recebido para fazer uma suposta amarração amorosa de Tiago com a mãe de Neymar, é falso. O Banco Itaú confirmou que a conta mencionada no documento simplesmente não existe e até o CPF associado é inválido.

Em contato feito pela coluna, Ortuzal celebrou o resultado positivo da ação judicial e definiu os próximos passos: “será na esfera criminal, onde serão apurados os crimes de difamação, injúria, falsidade ideológica e falsificação de documento particular. O processo civil, indenizatório já havia sido ajuizado e esta tramitando normalmente”, explicou.

Já Brunna Vecchi destacou a importância da vitória: "Tiago conseguiu provar que foi vítima de uma fake news e que grande parte da mídia nacional foi enganada". Agora, além do processo civil que já está em andamento, o rapaz busca justiça por todos os danos causados à sua imagem e carreira.