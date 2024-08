Narjara Turetta surpreende fãs e celebra retorno a Globo: 'Acredite!' - Foto: Reprodução

Narjara Turetta surpreende fãs e celebra retorno a Globo: 'Acredite!'Foto: Reprodução

Publicado 28/08/2024 18:01

Narjara Turetta surpreendeu seus seguidores ao compartilhar uma foto nos bastidores de uma produção da Globo no último sábado (24). Em sua publicação, a atriz comemorou o momento sem dar muitos detalhes, deixando no ar o motivo que a levou até i estúdio e despertando a curiosidade dos fãs.

Em seu perfil do Instagram, ela compartilhou o clique em frente a logo da Vênus Platinada. "Pois é! As surpresas chegam quando a gente acredita nelas! Acredite! Crie! Sonhe! Vibre! A sua energia lhe devolve aquilo que você vibra! E Deus é fiel! Gratidão!", declarou ela na legenda.

Embora a famosa não tenha revelado em detalhes o que fazia nos Estúdios Globo, segundo o colunista Marcelo Bandeira, do portal Uai, Narjara gravou uma participação especial na novela das sete, "Família é Tudo". A atriz, conhecida por seu papel em "Malu Mulher", foi convidada de última hora para substituir outra artista que não pôde comparecer, e rapidamente aceitou o desafio.



Segundo uma fonte dos bastidores da emissora, a famosa foi recebida com entusiasmo pela equipe e pelo elenco, entrando em cena com segurança e dominando o texto. Ela gravou, ao lado das personagens de Rafa Kalimann e Juliana Paiva, algo que promete trazer uma pitada de emoção e conflito ao enredo da trama. O trecho está previsto para ir ao ar no dia 4 de setembro.



Para quem acompanha a carreira de Narjara, a boa notícia é que essa participação pode não ser a única. Há rumores de que a atriz possa retornar em breve para dar continuidade ao seu papel na novela de Daniel Ortiz.