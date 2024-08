Jenny Miranda é mãe de Bia Miranda, vice-campeã de 'A Fazenda 14' - Reprodução: Instagram / PlayPlus

Publicado 28/08/2024 17:27 | Atualizado 28/08/2024 17:32

A relação conturbada entre Jenny e Bia Miranda voltou a ser assunto nas redes sociais na última terça-feira (27). Após dois anos de distanciamento, mãe e filha reacenderam mais um conflito com uma troca pesada de acusações. As influenciadoras usaram suas plataformas para expor supostas denúncias que vão desde incesto até suposto abandono de filho, chocando seus seguidores.

Jenny Miranda voltou a acusar a filha de ter mantido relações sexuais com seu padrasto, Artur, a quem Bia sempre considerou como pai. A denúncia veio acompanhada de um vídeo onde uma amiga relata o suposto caso. A jovem, por sua vez, não ficou calada e rebateu a acusação: "Que mulher maluca, o que posso fazer da minha vida... Quero provas, se não provar aqui na internet, vai ter que provar na Justiça", afirmou, desafiando a mãe.

A troca de farpas começou após Gabriel Roza, ex-noivo da influencer, afirmar que a jovem teria contratado o pai de santo Diego Souza para prejudicar Jenny. Bia negou envolvimento e atacou o religioso, dizendo que ele já havia espalhado fake news sobre Tiago Ramos. "Tenho a minha casa [de umbanda] e não preciso dessas coisas. Na minha casa, a gente não faz maldade para ninguém", defendeu-se.

A ex-A Fazenda também apontou o dedo para a mãe, afirmando que a musa fitness teria abandonado seu filho mais novo, Enrico, com a avó paterna desde o nascimento. Jenny negou o abandono e acusou Bia de fazer o mesmo com seu próprio filho, Kaleb, de dois meses. "Nunca larguei você e o Enrico para ficar com macho! Deixou de amamentar para dar fórmula, sendo que você tem leite. O pai tá cuidando, mas ele não tem peito não", disparou.