Day McCarthy surge transtornada após condenação: 'Ninguém pode me julgar'Foto: Reprodução

Publicado 28/08/2024 18:37 | Atualizado 28/08/2024 18:47

Day McCarthy surgiu desesperada nas redes sociais, após ser condenada por injúria racial e racismo contra a filha de Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank. Visivelmente alterada, a influenciadora afirmou que foi "ressuscitada" e que, por isso, não pode mais ser julgada pelos seus atos do passado. A sentença de 8 anos e 9 meses de prisão a deixou indignada, declarando sua inocência aos gritos.



Em sua defesa, Day McCarthy relembrou o caso ocorrido há quatro anos, quando um vídeo ofensivo, que ela afirma ter se arrependido profundamente, veio à tona. "Eu sinto vergonha! Não quero ser condenada o resto da minha vida por uma coisa que aconteceu anos atrás. Eu mudei e revi meus conceitos. Sou outra pessoa e fui ressuscitada. Eu não devo nada para Justiça!", iniciou ela, aos prantos e gritos.

Ela continuou, dando a entender que "pagou os seus pecados" ao pedir desculpas. "Ninguém mais pode me julgar. Eu paguei os R$ 180 mil e pedi perdão para Titi, Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank”, afirmou aos berros. “Eu paguei os honorários de todos os advogados deles, durante esses 4 anos. Eu não devo nada para Justiça! Agora o meu ano vai começar, gente. Eu não devo nada e fui inocentada", disparou.

A produtora de conteúdo ainda reforçou que, desde o incidente, vem realizando serviços voluntários e colaborando com a polícia. "Eu sou uma pessoa boa, de bom coração, e estou fazendo o bem para as pessoas. Vocês não têm noção de quantas horas do meu dia eu estou prestando serviços à comunidade. Eu mudei!", declarou, tentando convencer o público de sua transformação.



Vale destacar que Day McCarthy já havia desabafado sobre a pena imposta pela Justiça. Em conversa com o advogado Gil Ortuzal, ela criticou a decisão, afirmando que a condenação é exagerada para alguém que nunca cometeu crimes graves. "Eu sou réu primário e acho que uma pena de quase 9 anos é um pouquinho elevada. Isso para uma pessoa que não trafica drogas, nunca foi condenada por algum crime hediondo", ponderou.