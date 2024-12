Aniversário em Goiânia reúne Naiara Azevedo e Poliana Rocha - Foto: Reprodução

Publicado 14/12/2024 14:38

Na última terça-feira (10), o dermatologista Alessandro Alarcão, conhecido por atender celebridades como Gusttavo Lima e Virginia Fonseca, comemorou seu aniversário de 50 anos em grande estilo, em Goiânia. O evento reuniu nomes como Naiara Azevedo, Matheus (da dupla Matheus & Kauan) e Poliana Rocha, influenciadora digital e esposa do cantor Leonardo.



Poliana compartilhou momentos da celebração em suas redes sociais, em uma postagem no Instagram ela mostrou seu belíssimo look e destacou sua amizade com o aniversariante. “Dia de celebrar a vida de um grande amigo”, escreveu ela na legenda, que rapidamente recebeu inúmeros elogios dos seguidores.



A festa também contou com um diferencial emocionante: Alessandro pediu que, em vez de presentes, os convidados fizessem doações em dinheiro para instituições filantrópicas, transformando o evento em um gesto de solidariedade.



Com música, glamour e um propósito nobre, o aniversário de Alessandro Alarcão reforçou sua conexão com a comunidade e com os famosos que prestigiaram o evento.