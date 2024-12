Ex-BBB Bambam ataca Juliette e Virginia: "Essa conta não tá fechando" - Foto: Reprodução

Publicado 12/12/2024 10:15

Kleber Bambam, campeão do primeiro "Big Brother Brasil", voltou a causar polêmica com declarações ousadas no podcast "Podshape". Durante a conversa, o ex-BBB disparou contra Juliette Freire, vencedora da 21ª edição do reality, e Virginia Fonseca, uma das maiores influenciadoras do país. "Juliette, você tinha 33 milhões de seguidores quando ganhou o "BBB". Hoje tem 29. Se é famosa, é para subir, não para descer. Essa conta não tá fechando", ironizou Bambam, arrancando risadas dos apresentadores.



Além de Juliette, Bambam alfinetou Virginia, insinuando que o sucesso dela estaria ligado ao casamento com o cantor Zé Felipe. "As pessoas da internet não são famosas, são conhecidas do momento. Até a própria Virginia, se perder o Instagram, em três meses ninguém lembra dela", provocou.



As declarações geraram polêmica nas redes sociais, dividindo opiniões. Fãs de Juliette e Virginia saíram em defesa das duas, enquanto alguns internautas elogiaram Bambam por "falar o que ninguém tem coragem". Apesar da polêmica, nenhuma das famosas respondeu às provocações.





Kléber Bambam é expulso de Acerte ou Caia após confusão com Tom Cavalcante





Quem tem acompanhado o programa “Acerte ou Caia” apresentado por Tom Cavalcante na Record TV, tem se deparado com um time de personalidades conhecidas do grande público. No entanto, a coluna Daniel Nascimento descobriu que um dos famosos que participou da atração não saiu do palco feliz e ainda teria arrumado confusão nos bastidores!



A atração, que é exibida aos domingos, tem feito a alegria da família. Porém, fazer um entretenimento de qualidade não é fácil. Além do alto investimento, sempre acontecem alguns contratempos, ainda mais quando se junta um time de aspirantes a celebridades no mesmo lugar. Esse teria sido o caso da participação do ex-BBB Kleber Bambam.



O rapaz teria participado da primeira gravações ao lado de Mariana Belém, Chiquinho Eliana, Tchakabum, Fran Grossi, Valéria Valenssa e outros. Entretanto, segundo amigos da coluna, ele teria causado um verdadeiro tumulto nos bastidores! A confusão foi tanta, que Bambam teria sido convidado a se retirar, com direito a seguranças o acompanhando até a saída para que ele não "se perdesse" e voltasse para o local da gravação.



Conforme informações que este colunista teve acesso, tudo começou quando alguns participantes teriam feito um acordo de que o vencedor dividiria o prêmio com os demais. Ao discordar do combinado, Bambam teria dito que ele seria o mais famoso daquela edição. Inclusive, ele supostamente disse que sua participação estava salvando aquele dia de gravação, devido a força do seu nome.



Logo, o ex-brother foi sorteado para ser o primeiro a participar da dinâmica, o que teria elevado seu ego. A partir de então, as coisas não correram bem! Após ser eliminado, o influenciador teria começado a falar alto nos bastidores, atrapalhando a gravação dos outros participantes enquanto a produção pedia que abaixasse seu tom de voz. Por fim, ele supostamente teria respondido mal a um dos funcionários: “você pensa que tá falando com quem?”. Assim, ele teria sido convidado a se retirar.