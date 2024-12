Betty Faria - Foto: Reprodução

Betty Faria Foto: Reprodução

Publicado 09/12/2024 17:10 | Atualizado 09/12/2024 18:04

A atriz Betty Faria está lidando com uma situação controversa envolvendo a Prefeitura de Armação dos Búzios. De acordo com sua defesa que entrou em contato com a coluna Daniel Nascimento, as cobranças de IPTU e taxa de iluminação pública realizadas pelo município são completamente indevidas, já que a atriz não é proprietária do imóvel em questão.



Segundo os advogados de Betty, o erro cadastral cometido pela administração municipal não apenas gerou constrangimento, mas também prejudicou a imagem pública da artista.



"As cobranças são indevidas considerando que a notificante não é proprietária desse imóvel e o município vem criando uma confusão cadastral, causando constrangimento, além de abalar sua reputação e imagem perante a sociedade", informou.

A coluna esclarece que a matéria publicada anteriormente, relatou os fatos disponíveis até o momento e que, até o fechamento da nota, na última segunda-feira (2/12), não havia resposta formal ao processo por parte da notificante[Betty Faria]



Até o fechamento desta nota, a Prefeitura de Armação dos Búzios não se pronunciou oficialmente sobre o caso. Seguiremos acompanhando os desdobramentos desta questão para trazer mais detalhes ao público.