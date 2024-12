Marcão do povo - Foto reprodução internet

Publicado 08/12/2024 15:12 | Atualizado 08/12/2024 16:43

A chegada de José Luiz Datena ao SBT não agradou a todos na emissora. Marcão do Povo, que comandava o "Tá Na Hora", foi surpreendido com a mudança repentina para o "Primeiro Impacto", um telejornal de menor visibilidade e que já foi apresentado por ele. Embora tenha tentado minimizar o impacto da situação e dito por meio de uma publicação em suas redes sociais que está "feliz", nos bastidores, a frustração é evidente. Fontes revelaram à coluna que Marcão não teria aceitado bem a mudança e se sentiria "rebaixado" pela direção.

Amigos da coluna disseram que Marcão teria inicialmente sido convencido de que o "Tá Na Hora" teria o objetivo de disputar diretamente com o "Brasil Urgente" da Band, na ocasião apresentado por Datena. O apresentador acreditava que seu espaço no SBT estava consolidado, mas com a chegada do veterano, o cenário mudou. "Ele não tem problema com Datena, mas com a forma como foi tratado pela emissora", revelou uma fonte próxima. Para Marcão, o real golpe foi teria sido ser deslocado de um horário nobre para um programa de menor audiência.

O clima nos bastidores do SBT seria de desconforto. Marcão estaria se sentido preterido, com a sensação de que sua contribuição para o "Tá Na Hora" não teria sido devidamente reconhecida. Enquanto Datena assume o protagonismo e ganha o status de estrela, Marcão ficou à margem, sem explicações claras sobre a decisão. Especula-se que para ele, essa mudança repentina seria um claro sinal de desvalorização.

Nos corredores da emissora, comenta-se que o apresentador não estaria nada feliz com o novo cargo, e muitos acreditam que ele está apenas esperando uma oportunidade para respirar novos ares. A dúvida é se o SBT será capaz de reconquistar a confiança de Marcão ou se ele buscará novos rumos na carreira. O clima, sem dúvida, continua tenso.