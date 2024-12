Rafael Pessina comemora carteira de habilitação nos Estados Unidos - Foto: Reprodução

Publicado 08/12/2024 06:00

Rafael Pessina compartilhou mais uma conquista com seus seguidores. O ex-repórter do "TV Fama" e do programa “Melhor da Tarde” da Band, revelou nas redes sociais que tirou sua carteira de habilitação nos Estados Unidos. O documento dá o direito de Pessina dirigir não só na Florida, onde fez a prova, mas em todo o país.

Nos EUA, o processo para obter o documento é bem diferente do Brasil. Após passar no exame teórico, que pode ser feito em inglês, espanhol ou português dependendo do local, Pessina teve que enfrentar o road test (teste prático), o que também foi uma experiência única. Ao contrário do nosso país, onde o teste prático envolve ladeira, baliza e outros desafios, nos EUA a prova é bem mais simples e pode ser feito com o próprio carro do candidato.



“O teste é bem tranquilo se você já tem prática com a direção. Não tem ladeira ou baliza, que são coisas que causam muito medo no Brasil”, comentou Pessina.



Os testes práticos nos EUA incluem situações como frear “no susto”, dar ré em linha reta, realizar uma volta de três pontos (na verdade, um simples retorno) e estacionar de frente, como se fosse numa vaga de shopping. Outra diferença é que ao contrário do Brasil, lá é proibido estacionar de ré.



“Nos Estados Unidos, os carros são, em sua maioria, automáticos, o que facilita muito a direção. Não tem risco de ‘morrer’ no teste, como acontece no Brasil com os carros manuais”, contou o jornalista que desembolsou 54 dólares para fazer o teste e saiu com a habilitação na hora.



O jornalista destacou que, apesar de parecer simples, o teste prático exige atenção e preparação. “É um teste direto e rápido, mas você precisa estar preparado para responder a cada situação, especialmente a de frear rapidamente”, disse ele.

Rafael Pessina Cria Canal no YouTube 'Orlando para Todos' Ao Lado de Sua Esposa

Conhecido no Brasil por sua trajetória em programas de destaque na Rede TV e na Band, Rafael Pessina, e sua esposa, Talira Manñes, ex-integrante da TV Globo, criaram o canal "Orlando para Todos"no YouTube após se mudarem para os Estados Unidos. Com 25 anos de experiência no audiovisual, Rafael passou por importantes veículos de comunicação, como locutor na Jovem Pan, repórter no "TV Fama" por quase 11 anos, e colunista no "Melhor da Tarde" por 4 anos. Já Talira construiu uma carreira de sucesso nas maiores emissoras do Brasil, tendo sido parte do time do "Altas Horas" na TV Globo.



O canal "Orlando para Todos" é voltado para quem deseja viajar para os Estados Unidos, especialmente para Orlando, ou para aqueles que têm interesse em aprender mais sobre a cultura americana e o cotidiano local. Rafael e Talira compartilham dicas e informações práticas, com foco em ajudar brasileiros a se adaptarem à vida nos EUA, seja para turismo ou para aqueles que pensam em se mudar para o país.



O conteúdo do canal abrange uma variedade de temas, como dicas de viagem, informações sobre os pontos turísticos de Orlando, além de aspectos culturais e cotidianos da vida nos Estados Unidos. Com a experiência acumulada ao longo de suas carreiras, o casal oferece uma perspectiva única e confiável, proporcionando aos seus seguidores um guia valioso para entender melhor a cidade e a cultura americana.



A mudança para Orlando e a criação do canal marcaram uma nova fase para o casal, que agora compartilha sua vivência nos Estados Unidos com um público crescente. "Orlando para Todos" se tornou uma plataforma importante para quem busca informações e orientações sobre como é viver ou viajar para os EUA, oferecendo uma visão pessoal e experiente sobre a realidade local.