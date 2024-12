Condenada há mais de 8 anos, defesa de Day McCarthy pede redução de pena - Foto: Reprodução

Condenada há mais de 8 anos, defesa de Day McCarthy pede redução de penaFoto: Reprodução

Publicado 04/12/2024 08:00 | Atualizado 04/12/2024 09:09

Após ser condenada há mais de 8 anos de prisão, no caso de racismo contra Titi, filha de Bruno Gagliasso, a defesa da socialite Day McCarthy recorreu da sentença na segunda instância no Tribunal de Justiça no Rio de Janeiro.



A coluna Daniel Nascimento descobriu com exclusividade que o pedido teria sido feito no mês de novembro, mas, pelo recesso que se aproxima devido às festas de fim de ano, deverá ser julgado apenas fevereiro de 2025 em diante.



Os advogados pediram a redução da pena para 4 anos, pois segundo eles, o juiz não teria considerado o fato de Day ser ré primária. Caso seja revertida a decisão, mesmo com a redução da pena, a socialite pode pegar tanto o regime aberto quanto o semiaberto.





Entenda o caso.



Em 2017, Day Alcântara, mas conhecida como Day McCarthy, publicou um vídeo nas redes sociais proferindo ofensas raciais contra Títi, à época com 4 anos. Bruno Gagliasso prestou queixa logo em seguida.



Após sete anos, Day foi levada a julgamento e condenada a 8 anos e 9 meses de prisão em regime fechado, pelos crimes de injúria racial e incitação ao racismo contra Chissomo, conhecida como Títi, filha dos atores Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank.



A coluna entrou em contato com o advogado de Day McCarthy, que até o fechamento desta matéria não se pronunciou. O espaço segue aberto para manifestações.