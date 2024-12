Thomaz Costa - Reprodução de vídeo

Thomaz CostaReprodução de vídeo

Publicado 03/12/2024 08:43 | Atualizado 03/12/2024 08:43

O ator Thomaz Costa, conhecido por estrelar "Carrossel", no SBT, e participação em "A Fazenda", foi internado às pressas após sentir fortes dores abdominais na madrugada desta segunda-feira (2). A informação foi confirmada por sua mãe, Luciana, em um comunicado nas redes sociais.



Segundo Luciana, Thomaz tentou se medicar, mas as dores persistiram, levando à necessidade de exames mais detalhados. "O Thomaz está em observação, acordou essa madrugada com fortes dores abdominais, medicou-se, mas não melhorou. Agora está fazendo exames e, possivelmente, precisará passar por uma cirurgia urgente", explicou.



No comunicado, que foi acompanhado de uma foto do ator no hospital, Luciana tranquilizou os fãs, afirmando que Thomaz espera trazer boas notícias em breve. "Em breve, ele trará boas notícias para vocês", finalizou.

Thomaz Costa atualiza estado de saúde

Diagnosticado com apendicite, o ex-A Fazenda, Thomaz Costa atualizou seu estado de saúde após ser internado às pressas.

“Quando acordei, já estava fora da sala cirúrgica, super enjoado, tomei remédio e fui melhorando. Não consegui comer por conta do enjoo e só pensava em dormir. Agora, já acordei e tá de boa, não tô sentindo dor nem nada, graças a Deus. Tudo ocorreu bem. Muito obrigado por cada oração direcionada a mim”, escreveu o ator nas redes sociais.

Logo após, o ator compartilhou um vídeo em que aparece caminhando pelo quarto do hospital. “Já estou andando, estou com zero dor. Para não falar que não estou com dor, estou com dor no trapézio porque acho que dormi errado. Capotei, dormi muito gostoso, a cirurgia foi de boa”, disse ele.

Thomaz revelou ainda, estar aliviado e que não terá mais preocupações com problemas de apêndice. “Nunca mais vou ter esse problema na minha vida, não preciso mais me preocupar com apêndice”, finalizou.