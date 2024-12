Rosiane Pinheiro revela foi 'escravizada' pela ex-madrasta - Foto: Reprodução

Publicado 01/12/2024 12:42

Rosiane Pinheiro, atriz e ex-dançarina, voltou a ser assunto nas redes sociais ao revelar episódios marcantes de sua infância, em que afirma ter sido "escravizada" por sua ex-madrasta. Em entrevista à jornalista Fábia Oliveira, Rosiane detalhou os abusos sofridos quando foi enviada por sua mãe para viver com o pai no Rio de Janeiro.

Segundo Rosiane, sua madrasta a submetia a maus-tratos severos, que incluíam queimaduras como forma de punição. Eu gritava e ninguém me ajudava. Nesse mesmo lugar, a minha madrasta me fazia de escrava, ao ponto de queimar minha mão e minha língua com colher e ovo quente", contou. A atriz revelou que a madrasta aquecia os objetos no fogão e os utilizava para machucá-la caso desobedecesse ordens.

"É triste relembrar, mas é necessário! Ela esquentava a colher ou ovo no fogão e me amarrava pra me queimar, caso eu não fizesse algo que ela me mandou. Além de dar chutes e murros na minha cabeça, ela me fazia literalmente de escrava. É até difícil relatar, porque muito dessas coisas nunca externalizei", expôs Rosiane.

O relato de Rosiane ganhou ainda mais atenção por vir em um momento de intensa discussão pública. Recentemente, ela se envolveu em uma troca de acusações com Solange Gomes, após a divulgação de áudios racistas em que Ana Paula Minerato ofende a cantora Ananda.