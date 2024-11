Rafa Kalimann se declara ao namorado manda suposta indireta a haters - Foto: Reprodução

Rafa Kalimann se declara ao namorado manda suposta indireta a hatersFoto: Reprodução

Publicado 30/11/2024 15:50 | Atualizado 30/11/2024 19:19

A influenciadora e atriz Rafa Kalimann e o ator Allan Souza Lima deixaram de se seguir no Instagram, oficialmente dando ponto final à relação amorosa entre os dois. Os dois terminaram o namoro no sábado passado (23), com o caso vindo à tona já no dia seguinte.

O término do relacionamento entre Rafa Kalimann e Allan Souza Lima ganhou novos desdobramentos nesta semana, especialmente após surgirem rumores de que a influenciadora estaria vivendo um possível romance com o cantor Nattanzinho. A especulação foi divulgada pela coluna de Fábia Oliveira e rapidamente dominou as redes sociais.

Rafa e Allan iniciaram relacionamento após a influenciadora terminar com o ator José Loreto. Na época, Souza Lima estava em preparação para a peça "Paixão de Cristo", realizada em Nova Jerusalém, Pernambuco. Kalimann então começou a elogiar o ator publicamente, no que evoluiu para um romance.

Ao longo desse romance, houve também momentos desafiadores. Um dos episódios mais marcantes ocorreu em maio deste ano, quando o casal viveu a dor da interrupção de uma gravidez. A perda do bebê impactou profundamente a vida pessoal de ambos, marcando o namoro de maneira significativa.