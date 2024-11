Nego Di foi preso em julho deste ano sob suspeita de participar de fraudes em redes sociais - Reprodução/Instagram

Publicado 29/11/2024 13:38

Após 130 dias preso por crime de estelionato, Nego Di pode retornar à cadeia após violação de uma das medidas judiciais. O Ministério Público do Rio Grande do Sul está analisando se o influenciador terá sua liberdade provisória revogada após aparecer em uma publicação de suas advogadas, Tatiana Vizzotto Borsa e Camila Kersch Rodrigues, nas redes sociais.

Uma das determinações do STJ ao liberar provisoriamente Dilson, nome real do humorista, era justamente ficar afastado da internet, podendo aparecer em nenhum lugar nas mídias. No post, Nego Di aparece sorrindo ao fundo e suas advogadas no centro do vídeo comemorando a liberdade do influenciador.

Lembrando que a mesma medida foi atribuída à Deolane Bezerra, que, ao sair de sua primeira prisão, recebeu a sanção de não aparecer na internet e também não falar com a imprensa. Pois bem, a Deolane apareceu em uma publicação em seu perfil e também falou com os repórteres assim que saiu do presídio de Recife na época.

Nego Di enfrenta acusação de estelionato, ao nunca entregar os produtos comprados de sua loja virtual pelos clientes do site. O prejuízo chegou a R$ 5 milhões de reais e número de clientes prejudicados na ação chegou a 370. O sócio da influenciador no site, Anderson Boneti, também chegou a ser preso no ano passado, na Paraíba, mas foi solto dias depois.