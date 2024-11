Manim Vaqueiro fala sobre sexualidade - Foto: Reprodução

Publicado 28/11/2024 14:25

Em entrevista após um show, o cantor Manim Vaqueiro afirmou ser uma "pessoa da vida", que segundo a web, são pessoas abertas a experiências tanto com mulheres quanto com homens. A declaração fez com que acendessem as especulações sobre o cantor ser bissexual.

"Como é que está aí? É só mulher mesmo?", pergunta o repórter. "Eu posso dizer uma coisa? Eu sou da vida, vou surfando. Pode vir as meninas, os rapazes, não sei lá o que lá", respondeu Manim, que desconversou logo em seguida.

Recentemente, em um vídeo que viralizou em outubro, Manim Vaqueiro assumiu gostar de receber "beijo grego", que é uma prática de sexo oral feito no ânus. No conteúdo, o cantor relatou a experiência. "Quem me disse isso foi um senhor, falou: 'Manim, tem que deixar tal e tal coisa que é bom'. Aí, uma vez, eu tava namorando e perguntei para a menina se ela tinha coragem e ela falou que tinha. Aí eu só levantei a perna", revelou o artista. "Os dedos chegam estralar! Satisfaz demais! É gostoso, depois que o 'cabra' se vicia é fod*", disse.

Atualmente com 3 milhões de seguidores no Instagram, Manim Vaqueiro, de 20 anos, já atingiu a playlist global do Spotify, colecionando sucessos como "Forró e Desmantelo", "Já parou para pensar" e "Diz a verdade". Recentemente, lançou uma parceria com Nattan na música "Quem nunca".