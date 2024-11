Após suposta traição, MC Poze presenteia esposa com flores - Foto: Reprodução

Publicado 27/11/2024 16:51 | Atualizado 27/11/2024 16:52

MC Poze do Rodo utilizou suas redes sociais para responder às especulações de internautas que associaram um presente dado à sua esposa, Vivi Noronha, a um pedido de desculpas por uma suposta traição. O funkeiro deixou claro que os rumores não passam de maldade: “Vocês tão acompanhando nossa vida e não tão acompanhando bem, porque vocês só querem a maldade. Vocês tão se esquecendo que ontem foi 1 mês de casamento nosso? Só que ontem não deu pra chegar essa surpresa, só hoje.”



A celebração atrasada virou alvo de comentários nas redes, mas Poze não deixou barato. Ele também falou sobre a constante exposição de seu nome nas redes sociais: “Eu não me acho não, eu tenho noção que eu sou monstro. Olha o que eu fiz com vocês. Deixei vocês uma semana sequelado, parou a vida de vocês.”



A relação entre MC Poze e Vivi Noronha é frequentemente acompanhada de perto pela web, mas o funkeiro segue usando o bom humor para lidar com as polêmicas. Para ele, as críticas fazem parte de sua notoriedade e mostram o impacto de sua figura pública.

Mesmo supostamente tendo ficado dois dias fora de casa, hospedado na comunidade Cidade de Deus, a CDD, Poze segue reafirmando seu compromisso com Vivi.