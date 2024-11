Adriana Bombom detona Ana Paula Minerato: "Seu lugar não é no samba" - Foto: Reprodução

Publicado 26/11/2024 22:51

A polêmica do áudio com falas racistas de Ana Paula Minerato ainda repercute. A influenciadora Adriana Bombom se pronunciou sobre as injúrias raciais que Ana cometeu contra a cantora Ananda, do Melanina Carioca. Bombom destacou que a influenciadora estava como musa da Gaviões da Fiel, uma comunidade onde é formada em maioria por negros.

“É surreal o que escutei, em pleno 2025 que vamos entrar, ainda tem gente nessa? A garota é musa de bateria de uma put* escola de São Paulo que só tem pretos e pretas e vem falar mal dos pretos. Querida, se toca, se manca”, falou Adriana.

Aí então, Bombom disparou contra Minerato, dizendo que está no lugar errado. “Meu amor, você está no lugar errado. O que está acontecendo? Você é racista, se você não gosta de preto, o seu lugar não é no samba”, detonou.

A ex de Dudu Nobre ainda se revoltou por Ana Paula não ter se pronunciado sobre o áudio em si, em vídeo postado em suas redes sociais na tarde desta terça-feira (26). “Agora, se esconde. Cadeia! Fiquei sabendo que a escola dispensou, porque isso é uma falta de respeito com a comunidade. Se ela aparecer na escola, está ferrada, porque as pretas não deitam. Agora, está se escondendo, a gente tenta marcar aqui e não vai. Vamos espalhar, é racista!”, finalizou.