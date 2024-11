Lisiane Gutierrez levantou suspeitas contra ex de Luanne Jardim - Reprodução Internet

Lisiane Gutierrez levantou suspeitas contra ex de Luanne JardimReprodução Internet

Publicado 26/11/2024 22:17 | Atualizado 26/11/2024 22:18

A influenciadora digital Liziane Gutierrez, famosa por participar de programas como A Fazenda 13 e A Grande Conquista, enfrenta uma situação delicada no Marrocos. Detida há quase um mês em Marrakech, a brasileira foi presa após um confronto com policiais locais, que culminou em acusações de desacato. A informação foi confirmada por Toni, ex-marido de Liziane, em entrevista ao portal LeoDias.

Durante a estadia em Marrakech, Liziane e Toni passaram por momentos tensos. O casal foi vítima de um assalto enquanto se dirigia a uma balada na cidade. Na ocasião, uma bolsa de luxo e celulares foram levados por criminosos, mas os passaportes e documentos ficaram a salvo no cofre do hotel. Após o incidente, Liziane chegou a publicar um alerta para seus seguidores, mas desapareceu das redes sociais logo depois.

"Que isso fique de lição, não só pra quem vem pro Marrocos, mas acho que em qualquer lugar. Cuidado máximo com os seus pertences mais importantes, porque se tivessem levado os nossos passaportes, nós teríamos que ir até a capital, e sabe-se lá quanto tempo demoraria", disse a ex-Fazenda antes de ser presa.

O desentendimento com as autoridades ocorreu poucos dias após o roubo, resultando na prisão de Liziane. Toni, que estava ao lado da influenciadora durante a viagem, decidiu retornar aos Estados Unidos após constatar que o processo judicial no país seria demorado.

Atualmente, Liziane está em uma prisão feminina, onde divide espaço com outras detentas. Segundo Toni, as condições são precárias e as informações chegam de forma limitada por meio de ligações mediadas pela embaixada brasileira. Ele acredita que a libertação possa acontecer em breve, mas não há confirmação oficial. “Tudo ainda é muito incerto. Estamos esperando uma posição definitiva das autoridades locais”, declarou.

A detenção de Liziane Gutierrez soma mais um episódio controverso à sua trajetória, marcada por episódios de destaque e confusão no cenário público. Enquanto o caso não avança, a situação mantém familiares, amigos e fãs em alerta sobre o futuro da influenciadora.