Zé Felipe e Virginia Fonseca Reprodução/Instagram

Publicado 25/11/2024 16:55

Zé Felipe está no centro de um debate nas redes sociais após um perfil especializado em relógios de luxo, o Watch Dreamers BR, sugerir que o presente recebido de sua esposa, Virginia Fonseca, não seria original.

Na semana passada, o cantor usou seus stories no Instagram para mostrar o mimo avaliado em R$ 936 mil: um relógio que seria um modelo Patek Philippe Nautilus, fabricado pela prestigiada relojoaria suíça Patek Philippe. “Presente da minha gata. Te amo, agora só arrumar a hora”, escreveu ele na legenda.

A Patek Philippe é referência entre celebridades, com clientes como Lionel Messi, Leonardo DiCaprio e Jay-Z. No entanto, segundo o perfil especializado, o modelo exibido por Zé Felipe seria uma réplica, gerando burburinho entre os fãs e curiosos no mundo das joias e acessórios de luxo.

Nem Zé Felipe, nem Virgínia se pronunciaram sobre a alegação até o momento. Enquanto isso, o debate segue firme nas redes, com internautas discutindo o possível uso de réplicas até por famosos. Será que é réplica mesmo?