Vítima de racismo, cantora Ananda, do grupo Melanina Carioca, rebate Ana Paula Minerato: ?Bonita??Foto: Reprodução

Publicado 25/11/2024 13:05

A cantora Ananda, do grupo Melanina Carioca, se pronunciou nas redes sociais após Ana Paula Minerato cometer racismo contra a artista. No áudio que vazou na madrugada desta segunda-feira (25), Minerato chama Ananda de "neguinha" e pergunta para o rapper KT, que teve um breve romance com a cantora, se ela tem "cabelo duro".

Ananda então enviou um recado para Ana Paula nos stories. “Estava aqui de boa na praia, curtindo a minha vida, quando de repente me deparo com esse absurdo… Vindo de uma pessoa que… Amiga, com todo respeito, tu se acha tão bonita assim para desmerecer a beleza de outras pessoas que são diferentes de você?”, perguntou a cantora.

Ainda nos stories, a artista esclareceu que não irá se pronunciar completamente sobre o assunto, já que estava em uma "vibe boa". “E outra, não tenho medo de você não, tá? Agora tu vai ver o que arrumou… Tu sabe que aí tu meteu um tópico muito delicado, e agora o buraco vai ser mais embaixo, e agora vai ter que aguentar. Não foi mulher para falar? Agora você falou para todo mundo… Agora estou sabendo e geral sabe também”, finalizou.

Com o áudio vazado, Ana Paula Minerato foi desligada da Gaviões da Fiel, onde desfilava todo Carnaval de São Paulo.