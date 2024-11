Isadora Ribeiro lamenta cortes na abertura de Tieta: "Censura" - Foto: Reprodução

Publicado 23/11/2024 00:14

A icônica abertura de Tieta , estrelada por Isadora Ribeiro, volta a ser assunto com a reexibição da novela no Vale a Pena Ver de Novo, a partir de 2 de dezembro. A cena, lembrada pela ousadia e impacto visual, será alterada pela Globo para se adequar ao horário da tarde, removendo imagens de nudez artística. A decisão gerou reações críticas, incluindo da própria atriz, que lamentou a edição.

“É uma forma de censura e um retrocesso cultural, porque na época ninguém criticou a exibição. O público e os jornalistas eram só elogios, enfatizando a grandiosidade da obra de arte, com efeitos e luzes no corpo”, afirmou Isadora. A abertura, originalmente exibida em 1989, foi elogiada por sua inovação e por dialogar diretamente com os temas de liberdade e sensualidade presentes na obra de Jorge Amado.

Isadora destacou o impacto da produção, que se tornou um marco na televisão brasileira. Para ela, os elementos da abertura iam além da estética e contribuíam para o enredo da novela. “A abertura da novela Tieta foi muito moderna pra época, repleta de elementos simbólicos, com a minha imagem evocando a natureza, a liberdade e a essência de uma Bahia exuberante e mística. Com todos esses elementos em destaque, a obra ajudou a alavancar a audiência.”

A atriz ainda defendeu que a mensagem contida na abertura está alinhada com os valores da protagonista da trama. “A liberdade e o empoderamento estão refletidos na abertura e na história da obra e no comportamento da personagem protagonista durante a exibição dos capítulos. A abertura é uma obra de arte que prepara o espectador para o universo sensual, rural e cheio de contrastes da novela, adaptada da obra de Jorge Amado e música especialmente composta pelo Boni na voz do Luiz Caldas”, declarou.