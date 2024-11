Cíntia Chagas debocha de Janja e lista erros de português - Foto: Reprodução/ Instagram/ Ricardo Stuckert/PR

Cíntia Chagas debocha de Janja e lista erros de portuguêsFoto: Reprodução/ Instagram/ Ricardo Stuckert/PR

Publicado 21/11/2024 17:59 | Atualizado 21/11/2024 18:36

A professora e influenciadora Cíntia Chagas, que recentemente se envolveu em um imbróglio judicial, onde alega ter sido agredida pelo deputado federal Lucas Bove, seu ex-marido, voltou a ser notícia nesta quinta-feira (21), mas o motivo foi outro, Cintia não deixou barato ao ouvir alguns erros de português em falas da primeira-dama do Brasil, Janja da Silva.

A influencer listou alguns em um vídeo, transformando Janja em um meme. Entre os erros gramaticais analisados, estão alguns bem perceptíveis, como “proibí (proibir)”, “inressponsável (irresponsável)” a “ploblemas (problemas)”. Alguns seguidores também foram na onda da professora e comentaram no post.

"A primeira dama mais brega e sem educação da história do Brasil", disse uma seguidora. "Meu Deus, olha o nível da primeira Dama", disse outro. "Ela está falando errado de propósito.", pontuou mais uma.

Atualmente, Janja vem se enfiando em polêmicas. A última foi no G20 Social, onde debochou de Elon Musk, bilionário dono de empresas como Tesla, SpaceX e até o X, antigo Twitter. No evento, a primeira-dama xingou Elon. "Fuck you, Elon Musk", falou a esposa do presidente Luís Inácio Lula da Silva, aplaudida por alguns no local.

Elon Musk, apoiador e financiador de Donald Trump, assumirá a chefia do departamento de eficiência governamental no próximo governo dos EUA.

Assista.