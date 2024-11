Conselheiro vitalício do Palmeiras aciona Leila Pereira judicialmente - Foto: Reprodução

Conselheiro vitalício do Palmeiras aciona Leila Pereira judicialmenteFoto: Reprodução

Publicado 21/11/2024 12:56 | Atualizado 21/11/2024 13:32

O conselheiro vitalício da Sociedade Esportiva Palmeiras, Celso José Bellini, acionou judicialmente a presidente do clube, Leila Pereira. A interpelação foi motivada por declarações feitas por Leila em entrevista divulgadas na mídia, onde anunciou a suspensão de Bellini por 90 dias e a abertura de uma sindicância para investigar condutas no clube. As informações são do site Noticiei!.

Durante a entrevista , Leila Pereira afirmou: “O Palmeiras e a presidente do Palmeiras não toleram assédio, não aceitam condutas criminosas. Nosso clube não é lugar para assediador.” Essas declarações levaram Bellini a buscar esclarecimentos, alegando que as falas são ambíguas e prejudicam sua honra e imagem.

Celso José Bellini, em seu pedido judicial, busca esclarecimentos sobre as declarações feitas por Leila Pereira, especialmente sobre os termos “assediador” e “condutas criminosas”. O conselheiro vitalício quer saber se tais expressões foram diretamente associadas a ele e questiona a legalidade de sua suspensão, argumentando que a medida deveria ter sido previamente aprovada pelo Conselho Deliberativo do clube.

A interpelação judicial serve como um mecanismo para obter explicações sobre declarações consideradas ofensivas ou ambíguas, funcionando como um passo inicial antes de uma possível ação judicial mais ampla. Até o momento, nem a presidente do Palmeiras, Leila Pereira, nem representantes do clube se manifestaram oficialmente sobre o assunto.