Cleo - Reprodução/Instagram

CleoReprodução/Instagram

Publicado 21/11/2024 08:00

Cleo Pires estaria dando trabalho para a prefeitura de uma cidade no Rio de Janeiro, A coluna Daniel Nascimento descobriu com exclusividade que a Justiça do município de Petrópolis, não consegue encontrá-la para que uma dívida de IPTU de seu imóvel seja cobrada.

É isso mesmo, caros leitores, 'seguindo os passos' da mãe Glória Pires e do pai de criação Orlando Morais, que há alguns meses viraram notícia em nossa coluna por na ocasião deverem uma fortuna em Imposto Predial e Territorial Urbano, Cleo também vem passando pela mesma situação.

Após tentarem notificar Cleo, e não obterem sucesso, por conta do endereço que segundo os correios foi insuficiente para localizá-la, o Juiz Rubens Soares Sa Viana Junior, determinou neste mês de novembro, nova citação e a penhora. Segundo os documentos que tivemos acesso, no processo movido contra a famosa, o valor devido ultrapassa os R$ 12 mil, além de 10% de honorários advocatícios.

A dívida em questão é referente ao ano de 2020, cujo valor original era de R$ 5.471,20, acrescido de correção de R$ 1.471,95, multa de R$ 1.388,63 e juros de R$ 3.888,17, dando um total de R$ 12.219,95.