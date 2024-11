Andressa Urach grava vídeo +18 com 8 homens e rebate ex: ?Frigida não? - Foto: Divulgação

Andressa Urach grava vídeo +18 com 8 homens e rebate ex: ?Frigida não?Foto: Divulgação

Publicado 19/11/2024 13:01 | Atualizado 19/11/2024 15:04

A modelo de conteúdos adultos Andressa Urach causou polêmica ao anunciar a produção de uma nova cena adulta com oito homens na plataforma "Privacy". Intitulada "Gang", será disponibilizada em breve em seu perfil. O projeto contou com a participação de nomes conhecidos do meio como Ton Fernandes, Fabrício Nunes, Alemão, Tony Tigrão, Igor Gomes, Matheus Lupan, Kylian e Husky.

A cena pornô é uma resposta a declaração de seu ex-namorado, Lucas Ferraz, que a chamou de "frígida". "Se algum ex seu te chamar de frigida… chame 8 amigos pra provar o contrário", disse Urach "Se era para me atacar, eu preferi responder de forma divertida e simbólica. Não sou frígida, muito pelo contrário, e esse vídeo foi a minha maneira de virar o jogo", concluiu.

Lucas e Andressa se conheceram coincidentemente durante uma cena pornô. Os dois viveram um breve relacionamente até o término por, segundo ele, ciúmes. “Todas as brigas que a gente teve, ela se arrependeu porque viu que se excedeu. Só que dessa vez ela tá fazendo em público. Então, não tem volta. Fico triste por isso porque foi uma pessoa importante pra mim. Sou muito grato a ela e às coisas que ela me fez. Só que eu não pedi p*rra nenhuma, ela me deu porque quis”, pontuou Lucas.

Urach coleciona polêmicas desde que anunciou sua entrada em plataformas adultas. A ex-Miss Bumbum já participou de gravações com um anão e também com uma pessoa com deficiência física, já faturando mais de R$ 5 milhões desde que começou a produção de seus vídeos.