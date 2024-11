SBT trava disputa por nome e Casa dos Artistas pode não sair do papel - Foto: SBT/ Reprodução

Muito tem se especulado sobre o possível retorno da "Casa dos Artistas", reality que marcou o início dos anos 2000 e que deu para o SBT o maior ibope da história da emissora de Silvio Santos.

Os rumores começaram há cerca de duas semanas, quando Boninho, ex-Globo, foi visto junto a Júlio Casares, presidente do São Paulo, visitando os estúdios do canal, o CDT da Anhanguera, em Osasco. O que gerou especulações sobre sua ida para a emissora e sobre o retorno do reality.

Porém, como bom fofoqueiro, esse colunista que vos escreve foi atrás para saber quais são as chances de a emissora do Homem do Baú tirar a atração do papel e voltar a exibi-la em horário nobre.

Para os amantes de realities, o que a coluna descobriu com exclusividade, não é muito animador, além do que já se sabe, sobre o processo de plágio movido pela Globo, onde o SBT foi condenado a pagar R$ 18 milhões, por usar o mesmo formato do "Big Brother Brasil", idealizado pela Endemol e licenciado para a emissora dos Marinhos, o canal não possui os direitos sobre o nome.

É isso mesmo, caro leitor, o nome “Casa dos Artistas” não pertence à emissora.

O SBT até tentou registrar o nome no INPI (Instituto Nacional da Propriedade Industrial), para usá-lo no entretenimento, mas o pedido foi indeferido no mês passado, por conta de uma marca chamada "Casa de Artistas Produções", que conseguiu o registro anteriormente. No entanto, a instituição deu um prazo para a emissora contestar a decisão, a fim de alegar que já usava o nome anteriormente.

Além de querer garantir o nome para uma possível volta do reality show, o SBT está tentando registar a marca "Jequiti Casa dos Artistas" para, possivelmente, lançar cosméticos baseados no game de convivência.

A emissora das irmãs Abravanel só conseguiu até o momento o registro do nome para explorá-lo em serviços de transmissão de dados, como operadoras de telefonia, servidores de internet, radiodifusão, operadoras de internet por fibra ótica, dentre outras atividades vinculadas à mesma modalidade.