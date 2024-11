Grazi Massafera - Reprodução/Instagram

Grazi Massafera

Publicado 18/11/2024 17:53

Procura-se um namorado. A atriz Grazi Massafera usou os stories do seu Instagram para desabafar sobre sua vida de solteira. Republicando um post de uma seguidora, Grazi pediu orações do pessoal para arranjar um novo amor em seu cotidiano. Será que vai conseguir através da fé?

“Orem por mim, estou muito solteira”, dizia a republicação de um post feita por uma pessoa chamada Anna. “Anna, você não está só! (risos) só quis ser solidária. Por que não? Aproveitar as orações”, escreveu a atriz, aos risos.

Grazi Massafera está solteira desde o seu término com o modelo Marlon Teixeira, no fim do ano passado, pouco antes do Reveillón. A modelo também teve romance com o ator Cauã Reymond e também seu companheiro de BBB 5, Alan Passos.