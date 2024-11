Ed Motta destrata músico em festival de música no Rio - Foto: Reprodução

Ed Motta destrata músico em festival de música no RioFoto: Reprodução

Publicado 18/11/2024 01:30 | Atualizado 18/11/2024 01:42

Quem esteve no Rock The Mountain, festival de música em Itaipava, no interior do Rio neste domingo (17), acompanhou uma gafe daquelas do cantor Ed Motta. Segundo informações exclusivas do site, o músico destratou um funcionário de sua equipe na presença da plateia e ainda o demitiu ao vivo.Em um vídeo divulgado pelo site, Ed é visto discutindo com o funcionário, antes da execução de uma música. Seu show começou por volta das 18h no festival.Ainda, segundo relatos, foi possível ver o sobrinho do lendário cantor Tim Maia jogando uma mesa com partituras no chão, se mostrando enfurecido com alguma situação.Não é a primeira vez que Ed Motta está no centro de uma polêmica. O artista já foi visto criticando ferozmente Raul Seixas, falecido em 1989, e chamando quem escuta hip-hop de "burro".