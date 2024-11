Léo Pereira tem dívidas de pensão alimentícia e de mensalidade da faculdade da ex - Foto: Reprodução

Léo Pereira tem dívidas de pensão alimentícia e de mensalidade da faculdade da exFoto: Reprodução

Publicado 15/11/2024 16:07

Detalhes de uma disputa judicial envolvendo o jogador Léo Pereira, do Flamengo, e sua ex-esposa Tainá Castro. Um dos pontos de conflito é a não transferência de um imóvel que deveria ter sido passado para o nome de Tainá após o divórcio, conforme acordo firmado em junho de 2024. Léo tinha um prazo de 90 dias para cumprir a exigência, mas isso não foi realizado. Além disso, ele também deveria pagar um valor referente à partilha de bens, o que até agora não aconteceu. A informação vem do portal Léo Dias.

Outro problema envolve a pensão alimentícia dos dois filhos do casal. O jogador estaria devendo entre R$ 600 e R$ 800 após ter depositado um valor incorreto. Somado a isso, Léo também não teria quitado as mensalidades da faculdade de medicina de Tainá, totalizando cerca de R$ 22 mil, outro ponto acordado entre eles.

A situação se agrava com as tentativas frustradas da justiça de localizar o zagueiro. Em maio deste ano, oficiais de justiça buscaram Léo Pereira, mas não conseguiram encontrá-lo. Tainá, por sua vez, segue lutando para que a guarda dos filhos seja mantida com ela, argumentando ser necessário para a estabilidade da família.

Atualmente, Tainá vive em Madrid ao lado de seu companheiro, o jogador Éder Militão. Caso a guarda das crianças seja assegurada, ela planeja seguir sua vida na capital espanhola.