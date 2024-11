A Fazenda: Mulheres de Yuri e Gui dizem aceitar romance entre os peões - Foto: Record TV/ Reprodução

A Fazenda: Mulheres de Yuri e Gui dizem aceitar romance entre os peõesFoto: Record TV/ Reprodução

Publicado 14/11/2024 23:14

Leoni Escobar e Victoria Odoricio, parceiras de Yuri Bonotto e Gui Vieira, revelaram estar abertas à possibilidade de formar um "quadrisal" após o término de A Fazenda 16. O relacionamento a quatro seria uma forma de ampliar os laços que têm com os peões, caso eles saiam do reality show com o mesmo interesse.



Essa ideia de unir o quarteto em uma relação mais íntima surgiu durante o videocast Selfie Service, apresentado por Lucas Selfie, onde a brincadeira foi bem recebida pelos fãs e gerou expectativa sobre o futuro do grupo.



Um internauta perguntou sobre a possibilidade de rolar o quarteto. "Vai rolar um quatro é par?", disse o seguidor. "Olha, se eles saírem de lá apaixonados querendo formar uma família, a gente já tem um 'grupão'. Eu já me dou bem com a Vic "Vai ter um G4 aqui fora", brincou Leoni, namorada de Yuri.



"Parem de preconceito, tenho muito a ensinar para ela, eu e o meu marido. Vai ficar aí na imaginação de vocês", completou Escobar, que também negou querer participar de qualquer reality show, citando o "Power Couple".