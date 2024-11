Ex-BBB Juninho revela ter vivido experiência homo afetiva - Foto: Globo/ Reprodução

Publicado 14/11/2024 17:45

O ex-participante do Big Brother Brasil 24, o motoboy Juninho, fez uma revelação quente, deixando o público surpreso. O carioca revelou ter dito relações com outro homem e também falou que tem uma proposta quente nas mãos, em entrevista ao "Programa da Tarde"

“Já tive experiências sim (com homens)”, disse com poucas palavras. Além disso, revelou que já faturou cerca de R$ 100 mil com vídeos adultos em dois meses, revelando detalhes sobre as mais absurdas propostas que recebeu. "Recentemente eu tive uma proposta que a pessoa me ofereceu R$ 50 mil para me ver interagindo sexualmente com outra pessoa”, revelou Juninho.

“Mas eu deixei para lá! Eu já mandei nude, que é até bem comum na minha vida. Mas a gravação do ato sexual nunca aconteceu”, completou o motoboy.

Juninho também aproveitou a entrevista para dizer que há uma movimentação para um possível "collab" com o também ex-BBB 24 Nizam Hayek. “O público pede muito. Sensual com o Nizam, eu não faria! Agora, um trabalho de nu artístico, já deixei claro inúmeras vezes que faria. Existe uma ideia de se fazer esse trabalho”, confidenciou.