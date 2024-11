Britney Spears surpreendeu os seguidores do Instagram ao compartilhar mais uma história de sua vida amorosa - Reprodução / Instagram

Publicado 13/11/2024 13:22

Britney Spears está a poucos dias de finalizar o pagamento de pensão alimentícia ao ex-marido, Kevin Federline. Em 15 de novembro, ela realizará seu último pagamento, encerrando uma fase que durou muitos anos. Recentemente, Britney já havia transferido 10 mil dólares no início do mês e pagará o mesmo valor pela última vez na próxima sexta-feira (15).

O acordo inicial de pensão alimentícia entre Britney e Kevin foi feito na época do divórcio, estabelecendo um valor de 20 mil dólares por mês. Em 2018, no entanto, esse valor subiu para 40 mil dólares pelo fato de Kevin ficar com a guarda dos filhos na maior parte do tempo. Recentemente, os advogados das duas partes concordaram que novembro marcaria o fim dos pagamentos.

Há rumores de que a relação entre Britney e seus filhos, Jayden e Sean Preston, está em uma fase de reaproximação. Jayden, que passou um tempo no Havaí, retornou à Califórnia e viu a mãe algumas vezes, algo que não ocorria há anos. Esse movimento sugere que os laços familiares podem estar se reconstruindo.

Com o fim dos pagamentos, Britney estará finalmente livre dessa obrigação financeira. Agora, ela poderá focar em estabelecer um relacionamento mais próximo com seus filhos, que já são adultos, abrindo caminho para uma nova fase em sua vida pessoal.