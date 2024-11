Homem ignora decisão da família e mostra túmulo de Silvio Santos - Foto: Divulgação e reprodução

Homem ignora decisão da família e mostra túmulo de Silvio SantosFoto: Divulgação e reprodução

Publicado 13/11/2024 12:45

Um homem ignorou a decisão da família de Silvio Santos, falecido em agosto deste ano, e mostrou o túmulo do apresentador no Cemitério Israelita do Butantã, em São Paulo. As visitas ao túmulo estão restritas, pois os familiares não querem expor o local de descanso do "Rei da TV".

Em vídeo publicado nas redes sociais, é mostrado o local de descanso de Silvio, onde é visível sua lápide com inscrições em hebraico, seguindo sua religião judaica, e algumas pedras, que simbolizam uma homenagem ao falecido apresentador. Além disso, está escrito "Senor Abravanel ben Alberto", que significa o seu nome de batismo, Senor Abravanel, e "ben Alberto", que no hebraico significa "filho de Alberto", que é Alberto Abravanel, pai do empresário, que faleceu em 1976.

O vídeo gerou uma onda de críticas de internautas. "Falta de respeito. Isso aí falta muito de respeito com a família, principalmente", disse uma seguidora. "Muita falta de respeito e de noção", falou outro. "Aí o restante vem na onda para assegurar o desrespeito", lamentou mais um.

Outros detalhes da lápide mostram uma homenagem em português, destacando sua contribuição positiva em vida. Silvio Santos faleceu no dia 17 de agosto de 2024, no hospital Albert Einstein, vítima de uma broncopneumonia ocasionada pelo vírus H1N1.