Leo Picon é processado por não assinar carteira de funcionária - Foto: Reprodução

Publicado 12/11/2024 18:45 | Atualizado 12/11/2024 20:25

A coluna, descobriu com exclusividade que Leo Picon está sendo processado por uma ex-colaboradora. É isso mesmo, caros leitores, o influenciador, herdeiro e irmão de Jade Picon, que virou notícia nos últimos dias, por ser contra a PEC que visa terminar com a escala de trabalho 6 x 1, está envolvido em um processo trabalhista aonde é acusado de não assinar a carteira da funcionária.A profissional afirma no processo que nunca tivera o vínculo de trabalho reconhecido através da anotação na CTPS, que trabalhava todos os dias da semana de 17h às 00h45, exceto quinta-feira, que era sua folga, ou seja, na escala 6 x 1. A ex-funcionária revelou ainda que, não tinha um salário fixo, recebia apenas o valor das entregas, ou seja, R$ 5,00 (cinco reais) por entrega, em seguida assumiu a função de Gerente de Operações, onde trabalhava de quinta-feira a domingo, das 16h30 às 3h, recebendo o valor de R$ 120 reais pela diária.Por sua vez, a defesa do influenciador informou que Léo não faz parte do quadro de sócios da "Picon´s RockStar Café" localizado em Recife, onde a ex-funcionaria trabalhou, afirmou ainda que ele só emprestou o dinheiro para um amigo abrir o empreendimento em questão.Segundo o irmão da ex-BBB Jade Picon, a quantia emprestada foi de R$ 288.953,50, e que sua amizade com seu amigo, foi abalada após o mesmo lhe dar um “calote”.Mesmo com tal argumento, a juíza Paloma Daniele Borges dos Santos Costa, não aceitou as "desculpas" e decidiu que Léo é sim sócio e réu no processo trabalhista, aonde a parte pede o valor de R$ 25.968,62.