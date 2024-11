Jojo Todynho - reprodução Instagram

Publicado 12/11/2024 13:43

Desde que assumiu seu lado político, Jojo Todynho vem acumulando polêmicas, perdas de seguidores e contratos publicitários. Agora, segundo a coluna Fábia Oliveira, a influenciadora vem enfrentando uma denúncia anônima de divulgação massiva de plataforma de jogo de azar.

A denúncia, encaminhada para o Procurador da República, foi anônima pelo fato do denunciante temer por sua integridade física. No documento, a relação de Jojo Todynho com a empresa de apostas Esportes da Sorte foi destacada e colocada em questão no contexto das relações de consumo.

O autor do pedido de investigação sugere que a atuação da cantora e influenciadora como garota-propaganda da plataforma seja examinada com mais rigor, levantando suspeitas sobre a promoção de jogos de azar e seus possíveis impactos no público.

Além disso, a denúncia pediu para manter-se o sigilo, que Jojo, acusada de divulgação excessiva, deixe de divulgar jogos de azar e que tenha a abertura do Inquérito Civil para apurar a ligação da influenciadora com o Esportes da Sorte.