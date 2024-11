Neymar defende irmã sobre 'ausência' em festa de Mavie - Foto: Reprodução

Neymar defende irmã sobre 'ausência' em festa de MavieFoto: Reprodução

Publicado 12/11/2024 11:30

Neymar e Bruna Biancardi comemoraram o aniversário de um ano de Mavie, fruto do casal, em uma bela festa em Mangaratiba, no Rio de Janeiro, no último dia 9. Com bastante luxo e brincadeiras infantis, a filha do craque brasileiro pareceu curtir muito a festa.

Porém, o foco de alguns rumores foi outro. Segundo alguns portais, Rafaella, irmã de Neymar, não teria comparecido à festa. Vendo as notícias se espalharem, o jogador da seleção brasileira fez questão de defender a irmã, confirmando que ela esteve na confraternização.

"Só falam merda. Minha irmã esteve presente sim.", disse Neymar, em um comentário no Instagram.

Além de Ney, a cunhada Bruna Biancardi confirmou a presença de Rafaella, mostrando até um presente que a influenciadora deu para a sobrinha.

Neymar está no Brasil também para se recuperar de uma lesão na parte posterior da coxa direita, sofrida em um jogo do Al-Hilal, da Arábia Saudita, em partida válida pela Liga dos Campeões da Ásia, no último dia 4.