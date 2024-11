Song-Jae Rim - Foto: Reprodução

Publicado 12/11/2024 10:05

O ator sul-coreano Song Jae-Rim foi encontrado morto nesta terça-feira (12), em seu apartamento em Seul, na Coreia do Sul. A causa de morte de Jae-Rim, que tinha 39 anos, ainda é desconhecida.

Segundo o portal local "Yonhap News", o ator tinha um almoço marcado com seu amigo, que o encontrou inconsciente por volta das 12h30, horário local. Não havia sinal de arrombamento e nem criminoso na cena.

Nascido em 18 de fevereiro de 1985, Song-Jae Rim iniciou sua carreira como modelo em 2009. Porém, trocou a profissão pela atuação. Fez parte de produções de K-drama, como são conhecidos os dramas coreanos.

Alguns dos dramas que participou foram "The Moon Embracing the Sun" e "Unkind Ladies", além da série "Two Weeks". Recentemente, participou do reality "We Got Married".