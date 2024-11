Tonzão Chagas vive confusão e acusa racismo em boate de Portugal - Foto: Reprodução

O cantor Tonzão Chagas, ex-integrante de "A Fazenda 15" e dos "Havaianos", se envolveu em uma confusão durante uma noite em uma boate em Portugal. Segundo informações obtidas pelo portal LeoDias, o artista estava curtindo a festa quando um estrangeiro teria começado a insultá-lo verbalmente. A troca de ofensas rapidamente esquentou e gerou um clima de tensão entre os dois.

De acordo com relatos, o segurança da boate interveio e ordenou que tanto Tonzão quanto o agressor deixassem o local. No entanto, o cantor teria se recusado a sair, defendendo seu direito de permanecer na festa. “Um monte de gente vaiou ao meu favor”, revelou, referindo-se ao apoio que recebeu do público presente. A resistência acabou desagradando o segurança, que o retirou do local com força.

A situação escalou, e, segundo uma fonte próxima ao cantor, Tonzão ainda acabou apanhando do agressor fora do estabelecimento, o que só fez a situação piorar. A confusão só foi acalmada com a chegada da polícia, que interveio para encerrar o episódio. O cantor, visivelmente incomodado com o desfecho da noite, desabafou sobre o ocorrido e destacou a brutalidade da abordagem.

O famoso também compartilhou um desabafo sobre o que vê como preconceito no episódio. “Não aguentam ver preto brilhando”, comentou para o portal LeoDias, sugerindo que o tratamento recebido teria relação com questões raciais.