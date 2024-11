Andressa Urach detona atitudes de Jojo Todynho: 'Lavagem cerebral' - Foto: Reprodução

Andressa Urach detona atitudes de Jojo Todynho: 'Lavagem cerebral'Foto: Reprodução

Publicado 09/11/2024 17:36 | Atualizado 09/11/2024 17:37

Andressa Urach decidiu se posicionar sobre as recentes polêmicas envolvendo Jojo Todynho. Em uma série de stories no Instagram na noite desta sexta-feira (8), Andressa expressou sua preocupação com as atitudes da cantora e criticou a influência das igrejas nas declarações polêmicas da apresentadora. Segundo ela, a funkeira estaria agindo de forma “ingrata” com o público LGBTQIA+, que sempre a acolheu.



Antes de criticar a artista, porém, a mãe de Arthur Urach lembrou que nunca teve problemas com ela: “Eu gosto da Jojo, sempre defendi ela, até quando ela estava na Fazenda, fiz campanha para ela ganhar. Mas eu não tô achando legal as declarações que ela tá dando e eu acho que ela tá sendo muito ingrata com o povo gay, que acolheu ela”, iniciou.

Em seguida, a produtora de conteúdo adulto explicou o que provavelmente estaria acontecendo: “Mas eu também entendo ela, porque isso é coisa de igreja. Alguém tá fazendo lavagem cerebral na cabeça dela. Porque eu vivi isso. Às vezes, a gente é manipulado pela religiosidade, tá? Eu fique tão retardada quando estava na igreja, que obedecia tudo o que eles falavam”, afirmou.

A influenciadora aproveitou para aconselhar a cantora diretamente, pedindo para se cuidar. “Jojo, gosto muito de você, mas não se deixe manipular por essas igrejas, porque todos nós somos filhos de Deus. Os gays são perfeitos, eles foram feitos por Deus. Então não ouça esses religiosos infelizes”, declarou.

A ex-modelo relembrou a fase em que também seguiu doutrinas rígidas. “Eu, infelizmente, por manipulação religiosa, fui uma intolerante. Hoje, me arrependo muito porque achei que estava agradando a Deus falando essas asneiras que eles ensinam”, garantiu. “Eles entram na tua cabeça, fazendo você acreditar numa coisa, e você acha que tá agradando a Deus", recordou.

Por fim, ela refletiu: "Então você aperta o botão do f*da-se para o mundo, para o que as pessoas pensam, até para os seus fãs”, admitiu. “E se a gente chega onde a gente chega é por nossos fãs. Então, virar as costas para os nossos fãs é virar as costas para o nosso passado, o qual a gente tem que ser grato”, finalizou.