Whindersson Nunes sobre amizade com Neymar: 'Não falo há 2 anos'Foto: Reprodução

Whindersson Nunes relembrou um episódio polêmico envolvendo Neymar Jr. durante sua participação no programa Angélica: 50 & Uns. Em junho deste ano, o humorista foi duramente criticado após declarar que Neymar havia ajudado em ações humanitárias, o que foi interpretado como uma defesa ao jogador em meio às controvérsias sobre a privatização das praias brasileiras.

No bate-papo com Angélica, Whindersson detalhou o apoio que recebeu de Neymar para ajudar vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul, em abril. “Eu precisava transportar drones, e Neymar, através da irmã Rafaella, cedeu um jato para agilizar a ajuda”, contou ele. Segundo o humorista, o apoio do jogador foi decisivo para que as operações de socorro fossem concluídas rapidamente.

Após agradecer a ajuda de Neymar publicamente, Whindersson foi alvo de críticas na internet. “Começaram a bater no cara [Ney] e eu falei: ‘Querem bater? Podem bater, mas ele me ajudou’”, disse ele, explicando que não poderia deixar de reconhecer a ajuda recebida. “Não vou deixar de dizer que ele ajudou, mesmo com a internet atacando”, acrescentou.

Sobre a amizade com o jogador, Whindersson revelou que os dois já não têm mais o contato de antes, mas não entrou em detalhes sobre o afastamento. Agora, os fãs poderão acompanhar o desabafo completo do humorista na nova atração de Angélica, que estreia no Globoplay neste domingo, dia 10.