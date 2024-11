Namorada de Marcello Novaes manda recado após fala de Letícia Spiller - Foto: Reprodução

Publicado 09/11/2024 11:00 | Atualizado 09/11/2024 11:02

Saory Cardoso, de 23 anos, atual namorada do ator Marcello Novaes, 61, causou alvoroço nas redes ao publicar uma série de fotos românticas com o ator. Na legenda, a influenciadora fez questão de lançar uma indireta: “Não dê ouvidos à maldade alheia”. A mensagem foi interpretada por internautas como uma resposta às recentes declarações de Letícia Spiller sobre o ex-marido.



A polêmica começou quando Spiller, que foi casada com Novaes na década de 90, comentou sobre a vida amorosa do ator no programa Lady Night, de Tatá Werneck. Em tom descontraído, ela revelou que Claudia Raia já teria “provado” o ex-parceiro há muitos anos. “Não morra sem provar Marcello Novaes”, brincou, divertindo a plateia e surpreendendo Tatá, que logo pediu mais detalhes.



Durante o bate-papo, a artista ainda comentou que sempre apoiou o ex-marido a se relacionar com amigas suas, sem guardar ressentimentos. Contudo, a fala viralizou nas redes e gerou diferentes reações, especialmente entre os fãs de Saory e Marcello. Muitos seguidores da influenciadora consideraram a declaração “sem noção” e afirmaram que soou como uma alfinetada na relação atual do ator.



Nos comentários da postagem de Saory, internautas se dividiram. “A maldade fica com quem a pratica. Que vocês continuem com amor e leveza”, escreveu uma seguidora. Outro fã foi mais direto: “Coragem falar aquilo, maldade mesmo. Muito amor para vocês”. A troca de indiretas nas redes sociais deu o que falar, mas Saory e Marcello seguem firmes no relacionamento.