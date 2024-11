Letícia Colin nega romance com ator da Netflix: ’Respeitem meu luto’ - Foto: Reprodução

Publicado 08/11/2024 14:03 | Atualizado 08/11/2024 14:04

Letícia Colin usou suas redes sociais para esclarecer os boatos sobre um possível envolvimento com o ator Gabriel Stauffer, após serem vistos juntos no Rio. A atriz, que está solteira desde o término de seu casamento de nove anos com Michel Melamed, foi direta ao afirmar que não está em um novo relacionamento. “São falácias sobre a minha vida. Não estou ficando com o ator que apontaram”, disse.



Além disso, a artista, de 34 anos, também pediu respeito pelo momento delicado que está vivendo. “Respeitem meu luto, meu tempo e a sensibilidade com que tenho tratado esse assunto”, declarou, referindo-se ao processo de separação. Segundo ela, falar sobre o término de forma honesta pode ajudar outras pessoas que passam por experiências semelhantes, algo que considera importante.



A assessoria de Letícia também reforçou que o suposto romance é apenas boato. Os rumores começaram após ela ser flagrada junto ao intérprete de Joel na série "De volta aos quinze" em eventos cariocas, o que gerou especulações de que estariam em uma “relação sem rótulos”. Entretanto, a famosa desmentiu a informação, deixando claro que seu foco está na sua vida pessoal e profissional neste momento.



Letícia e Melamed, que são pais de Uri, de 4 anos, anunciaram a separação em julho deste ano, mas mantêm uma relação cordial e projetos em conjunto. Os dois se conheceram durante o programa Bipolar Show, onde Melamed a convidou para participar. Em uma entrevista em 2023, ela relembrou o início do relacionamento: “Ele era muito inteligente, achei que seria chato, mas foi incrível”, contou, em tom nostálgico.