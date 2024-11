Rafa Kalimann desmente notícia envolvendo seu nome - Reprodução de vídeo

Rafa Kalimann desmente notícia envolvendo seu nomeReprodução de vídeo

Publicado 08/11/2024 12:31

Rafa Kalimann foi às redes sociais para esclarecer sua ausência de envolvimento em uma discussão que surgiu em “A Fazenda 16” durante a madrugada desta sexta-feira (8). A atriz foi citada por Gizelly Bicalho, que mencionou Kalimann em uma tentativa de ofender Sacha Bali. A ex-BBB, surpresa, garantiu que não tem nada a ver com a situação e pediu para não ser envolvida no conflito.



Tudo começou quando a advogada insinuou que o ator havia sido alertado por seus amigos, incluindo a modelo, para não participar do reality por conta de sua personalidade. Gizelly disse que os amigos próximos dele, incluindo o namorado de Rafa, Allan, e outros conhecidos, teriam sugerido que ele não entrasse no programa. “Está gravado. 20 pessoas falaram na casa, inclusive, a Rafa também falou ‘não vai’, porque te conhecem”, afirmou ela.



Ao ser confrontado, Sacha negou as afirmações de Gizelly. “Meus irmãos de coração falaram para eu vir, o Allan não falou nada disso”, rebateu ele. Ainda assim, Gizelly manteve a posição e alfinetou: “Mas ela [Rafa] já sabe da sua fama”. Em resposta, o peão questionou: “Que fama é essa?”, ao que a ex-sister disparou: “Que o Brasil conhece. Que escuta uma coisa e passa outra, que passa pra frente tudo errado”.



Nas redes, Rafa foi direta em seu desabafo. “Agora pronto! Tenho nada a ver com isso não, gente. O Sacha que contou pra Gizelly lá dentro que falou com os amigos (e eu estava na mesa porque ele é amigo do Allan de décadas) e falamos para ele não ir, mas nada tem a ver com algo relacionado a ele como a Gizelly está dando a entender… Me tirem dessa pelo amor de Deus”, garantiu ela.